[LEAK] PS Plus : le programme d'octobre

Décidément ça va devenir une constante mais apprenez que pour la troisième fois de l'année, c'est encore Dealabs qui leake le programme PlayStation Plus (ici à partir du 5 octobre), et dont la liste ne sera connue que la semaine prochaine.On y trouvera donc le FPS militairedisponible sur PC depuis un moment grâce à l'Early Access (et qui sort justement sur PS5/SX le 5 octobre), accompagné deetcoté PlayStation 4.