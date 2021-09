Gran Turismo 7 : le point bonus de précommande et édition Anniversary sur PS5 Gran Turismo 7 : le point bonus de précommande et édition Anniversary sur PS5

En attendant mars 2022 et toujours une présentation plus complète d'ici-là, le PlayStation Blog signale la la mise en place des bonus de précommande pour Gran Turismo 7, mais aussi une « Anniversary Edition » pour la version PlayStation 5.



Pour les bonus de précommande :



- La Toyota Castrol TOM'S Supra

- La Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

- La Porsche 917K Living Legend

- 100.000 crédits



Pour l'édition Anniversary :



- Steelbook et le jeu PS5 sur disque (mieux vaut préciser maintenant)

- Un code pour télécharger la version PS4 (au cas où)

- 1.100.000 crédits

- La Toyota GR Yaris

- 30 Avatars

- L'OST

- Les trois véhicules de précommande cités ci-dessus