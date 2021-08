[Rumeur] Toshihiro Nagoshi (Yakuza) sur le point de quitter SEGA pour NetEase [Rumeur] Toshihiro Nagoshi (Yakuza) sur le point de quitter SEGA pour NetEase

Une page importante devrait bientôt se tourner dans l'histoire de SEGA : selon le très renseigné site Bloomberg (et plus exactement Takashi Mochizuki), les chinois de NetEase serait en « discussion avancée » pour recruter Toshihiro Nagoshi (responsable de la franchise Yakuza) afin de le placer au sommet de sa propre équipe de développement.



SEGA perdrait donc l'une de ses principales têtes qui avait néanmoins perdu de l'importance dans l'organigramme après avoir été rétrogradé (sans que l'on sache pourquoi) au statut de directeur créatif, ce qui n'empêchera assurément pas les séries Yakuza et Judgment de continuer leur carrière.



Dans le même temps, Bloomberg affirme que Tencent (autre géant chinois) aurait l'intention de racheter un studio japonais, eux qui ont déjà mis des billes dans PlatinumGames ou encore récemment Bokeh Game Studio (nouvelle boîte fondée par la team Siren).