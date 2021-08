[Rumeur] Une date pour Halo Infinite [Rumeur] Une date pour Halo Infinite

Nous n'avons pas vu de Halo Infinite hier mais qui sait si Microsoft ne nous réserve pas la surprise pour ce soir, et l'une des informations les plus importantes a potentiellement été leaké… directement sur le MS Store (encore une fois) : la fiche du jeu a été mise à jour pour le 8 décembre, ou en tout cas pour ce qui concerne la campagne (rien n'oblige une sortie simultanée de la campagne et le multi), avant que le stagiaire ne fasse marche-arrière en modifiant la date pour un placeholder.



Coïncidence, juste avant cela, l'un des plus gros revendeurs taïwanais indiquait également un lancement pour le 8 décembre.