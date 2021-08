GamesCom 21 : le programme de la semaine GamesCom 21 : le programme de la semaine

C'est la semaine de la GamesCom avec une revitalisation de l'actualité (et ça fait du bien quand même) avec plusieurs rendez-vous à prendre et donc ici un rappel du programme pour être sûr de ne rien louper de l'essentiel.



Mardi 24 août :



18h00 : Présentation de l'avenir de Destiny 2

19h00 : Xbox Showcase



Mercredi 25 août :



19h30 : Pré-show de 30 minutes (8 annonces)

20h00 : Conférence d'ouverture GamesCom (30 jeux)



Jeudi 26 août :



20h00 : Nouvelle présentation de Dying Light 2

20h30 : Awesome Indies Show

22h00 : Future Games Show (40 jeux)





Les titres assurés d'être présents à la conférence d'ouverture :



- Call of Duty : Vanguard

- Annonce du projet de Devolver et Massive Monsters

- Genshin Impact

- The King of Fighters XV

- Splitgate

- LEGO Star Wars : The Skywalker Saga

- Retour de Saints Row

- Sifu

- Super Monkey Ball : Banana Mania

- Tales of Arise

- Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge