Call of Duty : Vanguard prend enfin son RDV, et s'offre un premier teaser vidéo

Plus de doute à avoir, et ce grâce au stagiaire du PlayStation Store qui a ajouté un petit onglet avant l'heure : celui qui sera officiellement nommésera dévoilé cette semaine, et plus précisément ce jeudi 19 août à 19h30.Petit rappel de ce que l'on sait déjà via de nombreuses sources :- Développé par Sledghammer Games- Campagne solo, multi et mode Zombies- Prendra pour cadre la WW2 (Europe et Pacifique)- Nouvelle map Warzone (Pacifique, et la plus grande vue jusqu'à présent)- Phase Alpha du 27 au 29 août- Bêta du 10 au 12 septembre uniquement sur PS5 & PS4- Bêta pour tous du 16 au 20 septembreEt bien entendu, ça sortirait pour les fêtes de fin d'année, apparemment le 5 novembre.- Premier teaser.