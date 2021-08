[Rumeur] Twisted Metal va revenir sur PS5

Enterrée dans le fond du jardin Sony après une ultime tentative sur PlayStation 3 (en 2012), la franchiseserait apparemment en train de préparer son retour à l'attention de la PlayStation 5 (forcément), des rumeurs émergeant simultanément de la part des sources de VGC, mais aussi de DualShockers qui va même jusqu'à indiquer un objectif de lancement pour courant 2023.Ce n'est pas la licence PlayStation Studios la plus populaire, très loin de là d'ailleurs, mais sa remise en avant n'aurait absolument rien de surprenant puisque l'on sait qu'une adaptation en série TV est actuellement en chantier via PlayStation Productions, avec Michael Jonathan Smith () en producteur et scénariste.