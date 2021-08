Voulant s'attarder sur du neuf, Suda laissera No More Heroes en pause pour au moins 10 ans Voulant s'attarder sur du neuf, Suda laissera No More Heroes en pause pour au moins 10 ans

Il y a de cela bien longtemps, et plus précisément vers la fin de l'ère Wii, Suda51 promettait de sortir No More Heroes III sur « la prochaine console de Nintendo », donc la Wii U, et il n'en fut rien puisque le projet a pris tout son temps pour n'arriver que ce 27 août 2021 sur Switch.



A l'occasion d'une petite interview accordée à GameXplain, le créateur déclare sans trop entrer dans les détails qu'en dehors des principaux aspects du développement comme le financement, les attentes sont avant dû aux accords avec l'éditeur, et dans le cas présent, il n'a pas le droit de décider de grand-chose seul : il ne possède que 10 % de la licence, et Marvelous les 90 % restants.



Mais de toute façon, aucune promesse n'est cette fois faite pour un No More Heroes IV qui, selon ses aveux, n'arrivera pas avant au moins 10 ans vu qu'il souhaite donner une pause à la série, et se concentrer plutôt sur une toute nouvelle licence.



Accessoirement, pour revenir à No More Heroes III, la durée de vie serait d'environ 15 à 20 heures pour l'histoire principale est « une partie » de contenu annexe.