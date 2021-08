Face à l'affaire Fortnite sur mobile, Google a carrément envisagé de racheter Epic Games Face à l'affaire Fortnite sur mobile, Google a carrément envisagé de racheter Epic Games

Dans le procès que continue d'opposer Epic Games à Google, le premier accusant le second de pratiques commerciales déloyales (donc la même chose que face à Apple), certains dossiers rendus publiques amènent des anecdotes pour le moins croustillantes sur les solutions envisagées par Google pour pousser Epic à la boucler, voire même la solution ultime.



On apprend ainsi que face à la tentative d'Epic Games de contourner le Google Play sur mobile pour proposer Fornite en téléchargement via le web (et ainsi contourner la taxe de 30%), Google a fait face à ce qu'ils ont appelé eux-mêmes en interne un risque de « contagion », qui pouvait donc donner des idées à d'autres poids lourds et a ainsi multiplié les partenariats pour que chacun reste dans les clous, quitte à aller jusqu'à faire quelques offres qui ne se refusent pas.



Mais devant l'entêtement d'Epic (et la puissance de Fortnite) et l'atteinte à l'image de la marque qui a d'ailleurs davantage frappé Apple avec le recul, Google a été jusqu'à envisager un rachat pur et simple d'Epic Games et de son jeu afin de mettre fin à la menace.



Un « détail » que Tim Sweeney (PDG d'Epic Games) vient d'apprendre en même temps que le reste du peuple, déclarant n'avoir jamais été contacté par Google et ignore donc si l'un des GAFAM souhaitait une négociation ou une tentative d'OPA.