[Rumeur] Jeff Grubb : un XCOM Marvel... mais finalement sans personnages Marvel jouables

Officiellement, on sait que Take-Two compte annoncer une « nouvelle licence » dans le courant du mois, donc probablement lors de la GamesCom, et toutes les rumeurs pointent vers une sorte de Marvel XCOM qui ne porterait pas forcément ce nom, mais qui serait en tout cas signé par Firaxis, soit un gage de qualité.



Et c'est (encore) Jeff Grubb qui fait parler de lui en ayant livré lors du dernier Live de Giant Bomb quelque chose d'inattendu : outre le fait que c'est bien ce titre qui sera dévoilé ce mois-ci, il indique qu'il ne faudra pas s'attendre à retrouver les stars du MCU pour combattre dans un tactical puisque… le jeu n'inclura tout simplement aucun personnage Marvel. Oh.



A la place, nous pourrons tout simplement créer notre propre super-héros, ou plutôt notre propre team, et à ceux qui se demandent du coup ce que viendra foutre le logo « Marvel » dans cette histoire, cela vient selon Grubb d'une exploitation au sens large de l'univers, notamment de certaines choses d'ordre surnaturel comme les vampires (Blade ?) et autres délires mystiques.



Potentiellement décevant aux yeux de certains mais au moins, personne ne râlera cette fois si les tronches de Thor ou Tony Stark ne leur reviennent pas. Les choses restant encore flous, on attendra néanmoins de voir si derrière ces propos, nous aurons ou pas droit à des personnages existants au moins dans le cadre du scénario, même si non jouables.