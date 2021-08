DotEmu entre les mains de Focus Home DotEmu entre les mains de Focus Home

Et encore un rachat, pas du coté des principaux tauliers de l'exercice mais tout de même pour ceux qui commencent à prendre leurs habitudes : après Deck13 (The Surge) et Streum One (Necromunda : Hired Gun), Focus Home crée la surprise en annonçant l'acquisition de DotEmu pour la bagatelle de 38,5 millions d'euros, avec un éventuel bonus de 15 millions d'euros supplémentaires en fonction des résultats à venir.



La boîte du old-school n'est donc plus indépendante, elle qui nous a livré Wonder Boy : The Dragon's Trap ou encore Street of Rage 4, et qui se prépare pour des sorties attirantes comme Windjammers 2, Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge mais aussi Metal Slug Tactics.