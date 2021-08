La Team Asobi a son site officiel et recrute pour son ''projet le plus ambitieux'' à ce jour

Les choses se mettent concrètement en place pour la Team Asobi (ex-Japan Studios) qui bénéficie maintenant de son propre site officiel à découvrir avec le lien plus bas, forcément assez limité puisque seuls deux jeux sont référencés (et) mais on notera surtout une page dédiée à une nouvelle vague de recrutement.13 offres d'emploi pour venir épauler l'équipe en place sur « son le jeu plus ambitieux » à ce jour, qui devrait selon les indices être de nouveau un jeu d'action/plates-formes 3D où l'on pourra visiter « une variété de niveaux ».C'est forcément vague mais on se doute surtout que la licencene devrait pas rester dans un tiroir, elle qui a pour l'heure touché techniquement 10 millions de joueurs (forcément, avec 10 millions de PS5 vendues), et reste à voir si en cas de retour, nous aurons droit à un bon gros platformer cette fois « payant », ou alors tout simplement à un jeu prêt à soutenir le futur « PlayStation VR 2 ».