Street Fighter V : le prochain RDV daté

Capcom nous informe que le prochain grand Live de Street Fighter V : Champion Edition, c'est pour bientôt, et plus précisément à minuit dans la nuit du 3 au 4 août, avec tout de même une heure de show autour de l'actuelle Saison V pour présenter plus en détails Oro ainsi que Akira (de Rival Schools)… mais aussi « davantage ».



Et par « davantage », on ne peut que penser à un teasing ou directement une révélation de l'ultime personnage de cet épisode dont la carrière amorce doucement son final, pendant que se prépare en coulisse la suite… désormais sans Yoshinori Ono.