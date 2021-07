SoulCalibur VI a quand même passé les 2 millions SoulCalibur VI a quand même passé les 2 millions

Sans atteindre la prestance des plus grands dont Tekken 7 du même éditeur qui a surpris tout le monde en atteignant sur la longueur les 7 millions de ventes, SoulCalibur VI n'a pas non plus fait dans la simple figuration (contrairement à un DOA6), revendiquant officiellement les 2 millions.



Ce n'est donc pas mal du tout puisque, sans pouvoir obtenir une pleine précision, on ne devrait pas être loin du précédent épisode, mais néanmoins toujours en recul par rapport au passif de la série : le quatrième faisait mieux, et ne parlons même pas de SoulCalibur II qui reste intouchable avec 2 millions certes… mais uniquement dans la version PS2 (et plus de 4 millions au total).