Monster Hunter : une première bande-annonce pour le film d'animation Netflix

Servant de nouveau coup de pub pour la franchise de Capcom, et visiblement auprès d'un jeune public, l'adaptation en film d'animationse dévoile avec cette première-bande annonce pour indiquer que ça sortira le mois prochain sur Netflix, décidément très adepte de ce genre d'initiative aux résultats variables.D'une durée de 58 minutes seulement et avec un budget en apparence assez réduit, cette production racontera la jeunesse de Aiden (vu dans les épisodes 4 et World), apprenti chasseur qui partira avec le mentor Julius pour tenter de sauver son village de l'arrivée prochaine d'un Dragon Ancien.