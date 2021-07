Charts UK : Ratchet & Clank de retour au sommet Charts UK : Ratchet & Clank de retour au sommet

Nouveau détour du coté des charts britanniques avec un Ratchet & Clank : Rift Apart qui refait son retour en force à la première place grâce à un boost de 187 %, et pour cause : le pays a eu droit à un réa-stock de PlayStation 5 dont des bundles avec le dit-jeu. Notez que Assassin's Creed Valhalla a également eu droit à des packs avec la console donc hop, boost de 77 % et retour à la 8e place.



Hormis Oddworld Soulstorm qui fait quand même une sympathique entrée pour un jeu déjà disponible en téléchargement depuis des mois, la vraie entrée fut donc Monster Hunter Rise 2 qui certes ne parvient même pas à dépasser les ventes de l'endurant FIFA 21 mais qui fait tout de même (juste sur Switch) deux fois plus de ventes que le premier épisode sur 3DS. Bien entendu, la performance reste sans rapport avec un Monster Hunter Rise.



1. Ratchet & Clank : Rift Apart (+5)

2. FIFA 21 (=)

3. Monster Hunter Stories 2 (NEW)

4. Mario Golf : Super Rush (-3)

5. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

6. Animal Crossing : New Horizons (-2)

7. Minecraft Switch (-2)

8. Assassin's Creed Valhalla (+9)

9. Grand Theft Auto V (-2)

10. Oddworld Soulstorm (NEW)