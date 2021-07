Game Pass : pour Phil Spencer, le service manque encore de jeux plus ''familiaux'' Game Pass : pour Phil Spencer, le service manque encore de jeux plus ''familiaux''

Interviewé par IGN à l'occasion des 20 ans de la marque Xbox, Phil Spencer a mis en avant ce qui est devenu le fer de lance de l'entreprise dans le cadre du JV, à savoir sa proposition Game Pass, réitérant le fait de vouloir proposer au fil du temps (au moins) une exclusivité chaque trimestre aux abonnés.



Et si les choses commencent enfin à se mettre sérieusement en place avec effectivement d'ici la fin de l'année quelques exclues (Flight Simulator, Halo Infinite, Forza Horizon 5) en plus de quelques deals d'exclus temporaires sur le chemin (The Ascent par exemple), Spencer veut continuer à gonfler son offre mais aussi la diversité. Car il y a effectivement du FPS, de la bagnole, du multi, du jeu à service, du platformer, du RPG (et un paquet à venir d'ailleurs) mais pour le concerné, le manque de jeux familiaux en dehors du populaire Minecraft reste un point faible du service.



Un constat surprenant de la part de Microsoft (on va dire qu'ils ne cherchent pas le même public que Nintendo) sauf si l'on prend en compte que par l'apport du xCloud et tout ce que le service va pouvoir toucher, quelques titres disons plus casual ne feraient effectivement pas de mal pour attirer de nouveaux venus.



A suivre donc, pendant que Spencer continue de vouloir miser sur la politique d'acquisition de studios plutôt que les développements à partir de rien à cette époque où un simple chantier peut prendre plusieurs années. Et difficile aujourd'hui de le nier quand son concurrent direct (sur le marché des consoles du moins) commence à user du chéquier en ayant récupéré Insomniac, récemment Housemarque… avant de passer à Bluepoint ?