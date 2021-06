Dead Space : le retour se confirme Dead Space : le retour se confirme

Après Jeff Grub et VGC, c'est au tour des très renseignés sites Eurogamer et Gematsu d'attester ouvertement avoir effectivement eu de sérieux échos (via leurs sources) sur l'annonce d'un nouveau Dead Space lors de l'EA Play live du 22 juillet, développé par EA Motive.



Petit détail d'importance, cette fois exclusif à Gematsu : il s'agirait en fait d'un total reboot de la franchise, donc ni une suite, ni un remake.