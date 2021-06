Au fait, Tekken X Street Fighter est mort Au fait, Tekken X Street Fighter est mort

Annoncé en 2010, Tekken x Street Fighter fut l'une des grandes arlésiennes du jeu vidéo et alors que plus personne ne croyait en l'existence du projet, c'est Katsuhiro Harada lui-même qui en 2019 annonçait que le chantier en était à 30 %, et que l'envie de mettre le projet en pause venait à la fois des sorties de Street Fighter V et Tekken 7, mais aussi d'un certain recul de l'audience sur ce type de jeu. En bref, pour Harada, mieux valait prendre du recul pour éviter de placer un nouveau concurrent sur un marché déjà fort occupé.



Mais nous voilà 2 ans plus tard et cette fois, c'est à l'occasion de son habituel podcast « Harada's Bar » que l'homme est revenu sur l'affaire, déclarant que rien n'avait bougé mais ajoutant néanmoins comme anecdote que le travail sur Akuma s'est retrouvé en partie dans son intégration dans Tekken 7, que le nouveau gameplay de Dhalsim s'est avéré aussi bon que prévu, et que l'équipe était apparemment très fière des nouveaux modèles 3D des personnages féminins, avant de faire tomber la guillotine :



« Nous aurions bien voulu vous montrer tout ça, mais le projet est mort. »



Voilà. Bon au moins les choses sont on ne peut plus claires à présent, et les fans d'un bord comme de l'autre pourront de toute façon se rabattre sur cette génération aussi bien sur Street Fighter VI (dont le chantier a été leaké) que sur un probable Tekken 8 vu l'énorme succès du précédent épisode (plus de 7 millions de ventes).