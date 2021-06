[Rumeur] La résurrection d'une ancienne licence forte d'EA pour le prochain EA Play Live [Rumeur] La résurrection d'une ancienne licence forte d'EA pour le prochain EA Play Live

Selon Jeff Grubb qui a toujours la langue bien pendue (mais qui s'est parfois trompé), Electronic Arts compterait faire une annonce forte le 22 juillet, date de son show EA Play Live, et on parle plus précisément de la résurrection d'une licence connue, cette fois développée par EA Motive.



EA Motive qui plancherait sur un Star Wars mais qui a les épaules suffisamment large pour avoir plusieurs projets à son actif et cette « renaissance » serait l'un d'entre eux.



Maintenant l'heure est à la spéculation, avec pourquoi pas un potentiel indice lorsque Grubb annonce « On va le voir, si nous ne sommes pas mort (ndlr : Dead) avant », renvoyant forcément à du Dead Space, l'une des licences fortes de l'éditeur de la gen PS360, effectivement tombées dans le cimetière après deux premiers épisodes très réussis et un troisième beaucoup plus oubliable, car trop orienté action par l'intégration d'un mode coopération.