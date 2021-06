[LEAK] L'Epic Games Store mentionne FFVII Remake et Alan Wake Remastered [LEAK] L'Epic Games Store mentionne FFVII Remake et Alan Wake Remastered

Les fouineurs de la toile ont repéré une MAJ de la database de l'Epic Games Store avec deux nouvelles mentions placées en douce, chacune n'étant pas forcément très surprenantes, avec tout d'abord une apparition de Final Fantasy VII Remake pour une sortie en décembre sous le statut d'exclusivité PC (évidemment temporaire même si ce n'est pas indiqué) et qui sait si la Xbox ne sera pas également concernée pour le coup.



L'autre jeu, qui risque de ravir de nombreux fans, c'est un certain Alan Wake Remastered, cette fois sans mention d'exclu, mais qu'importe car chacun sait que si le titre reste ou non un temps sur les serveurs d'Epic, rien n'empêchera une sortie console(s) en simultané.



Reste maintenant à en attendre la confirmation.