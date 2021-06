The Medium repéré sur PS5 (et en boîte)

On s'attendait à ce qu'il arrive un jour ailleurs que sur PC et Xbox Series, et ça ne devrait visiblement pas tarder puisque c'est l'organisme de classification ESRB qui vient de notifier l'arrivée desur PlayStation 5… et Xbox Series.Alors la raison d'une nouvelle classification pour la nouvelle génération de Microsoft vient probablement du fait que tout cela pourrait concerner une version boîte promise par Koch Media depuis mars dernier, qui n'avait pas spécifié de date ni même de support(s).