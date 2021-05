JJ Abrams : le film Portal toujours en projet JJ Abrams : le film Portal toujours en projet

En 2016 donc il y a déjà 5 ans, JJ Abrams annonçait à la surprise générale une collaboration avec Valve dans le but d'adapter au cinéma deux des franchises phares de l'éditeur : Half Life et Portal. Rien que ça.



Et depuis, plus aucune nouvelle si ce n'est que que le projet Half Life fut enterré et alors qu'on pensait qu'il en serait de même pour le second cité, c'est le même réalisateur qui revient aujourd'hui auprès d'IGN pour assurer que, si si, le film Portal est toujours prévu et même que ça commence enfin à avancer puisque le scénario est bien en cours d'écriture, quand bien même Abrams souhaite maintenir le type de narration « limitée mais ingénieusement racontée » propre à la franchise.



Un projet de plus sur la table des nombreuses adaptations de JV, sauf s'il finit également un jour au cimetière des projets annulés, eux aussi très nombreux.