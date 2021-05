A deux jours du Live pour les 35 ans, Yuji Horii nous tease du Dragon Quest XII

La pression monte d'un cran (ou deux ?) à l'approche du Live spécial pour les 35 ans de la franchise, Yuji Horii lui même venant de déclarer qu'un « certain jeu » sera évidemment au programme, en plus de multiples annonces.Alors évidemment, à moins d'une mauvaise surprise, le mystérieux titre devrait êtredont le chantier a débuté depuis un moment et un premier teasing ne serait pas si précipité quand on sait que le XI va déjà fêter ses 4 ans (du moins sur PS4/3DS), mais on peut également s'attendre coté annonces fraîches à un mot sur le très discretannoncé depuis perpète sur Switch, et pourquoi pas un nouveau remake, Level-5 s'étant déclaré très chaud pour revenir suravec cette fois des fonctionnalités online.On notera qu'une partie du show sera consacré aux titres déjà annoncés, donc du mobile, le suivi de l'increvableet bien entenduRendez-vous jeudi à 05h00 du matin pour découvrir tout cela.