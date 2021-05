FFVII Remake Intergrade : nouveaux visuels FFVII Remake Intergrade : nouveaux visuels

Vous reprendrez bien une poignée de visuels pour Final Fantasy VII Intergrade et plus précisément l'extension Yuffie (uniquement sur code de téléchargement, on rappelle), permettant de refaire le point sur quelques détails évoqués lors du dernier Live dont :



- Le retour de Nero et Scarlet

- Le retour de Ramuh en invocation

- La nouvelle mécanique de synergie entre les deux combattants

- Le mini-jeu du Fort Condor, qui a clairement évolué



Square Enix indique en outre qu'à sa sortie (le 10 juin), vous pourrez pendant une certaine période télécharger un pack d'objets gratuitement incluant trois petites invocations (Chocobo, Pampa et Carbuncle), trois armures et deux accessoires.