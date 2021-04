Jason Schreier : le remake de Star Wars KOTOR est bien en développement (chez Aspyr) Jason Schreier : le remake de Star Wars KOTOR est bien en développement (chez Aspyr)

C'était une rumeur qui d'ailleurs est en cours depuis un bon moment et Jason Schreier vient de confirmer qu'un remake de Star Wars : Knights of the Old Republic est bien en cours de développement, d'ailleurs du coté du studio Aspyr pour qui le jeu n'a absolument rien d'inconnu : c'est déjà eux qui s'étaient chargés de faire un portage Android de l'original il y a une bonne paire d'années.



Quant à savoir l'éditeur, il devrait fort logiquement s'agir d'Embracer qui a justement racheté Aspyr il y a quelques temps, plus ou moins au même moment que Gearbox. Coïncidence : lors du rachat, des rumeurs évoquaient justement un projet Star Wars chez ce studio.