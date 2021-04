Square Enix garde une annonce au chaud pour l'E3 Square Enix garde une annonce au chaud pour l'E3

Interviewé rapidement par Nikkei, Yosuke Matsuda est revenu sur le fait que malgré la pandémie et les retards au développement, l'année 2021 n'avait pas mal démarré pour Square Enix avec récemment la sortie de Outriders (qui se vend bien mieux qu'attendu), la sortie en fin de semaine de NieR Replicant Remaster, et bien entendu Final Fantasy VII Remake Intergrade en juin.



Mais le reste du line-up de l'année fiscale sera annoncée dans un « future proche » et l'homme promet surtout de faire une annonce lors de l'E3 2021, ce qui confirme donc la présence de l'éditeur pour le retour de cet event, et reste maintenant à savoir si l'annonce en question sera placée au milieu d'autres (comme lors d'une conférence constructeur) ou si nous aurons droit à un véritable Square Enix Presents tant il a matière à lâcher des upgrades de titres déjà connus : Final Fantasy XVI, Project Triangle Strategy, Infinity Strash : Dragon Quest Dai, Life is Strange : True Colors, Forspoken...