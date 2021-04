xCloud : l'upgrade des serveurs actuellement en tests, et la promesse d'une arrivée future des jeux PC xCloud : l'upgrade des serveurs actuellement en tests, et la promesse d'une arrivée future des jeux PC

Alors que le xCloud entre officiellement en bêta aujourd'hui même sur les formats iOS et PC, Phil Spencer s'est amusé à répondre via Twitter aux actuelles interrogations de la communauté pour nous apprendre trois choses :



- L'upgrade des serveurs (censée passer de la Xbox One aux Xbox Series) est actuellement en cours de tests internes.

- Le xCloud sur console est bien en préparation, mais il faudra encore patienter (pas une urgence vu l'intérêt assez relatif).

- Le service n'est pour l'heure consacré qu'au domaine software des consoles (Xbox 360, Xbox One et on imagine donc bientôt Xbox Series) mais Spencer le promet, les jeux PC finiront par arriver.