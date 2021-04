Charts Japon : la PS5 de nouveau en recul

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 5 au 11 avril 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Nouvelle semaine de calme car sans la moindre sortie, laissant la Switch continuer de placer ses billes pour montrer sa domination totale et c'est peu de le dire : la console de Nintendo possède 29 des 30 places du classement de la semaine, l'unique intrus étantdans sa version PS4.Coté hardware, on se contentera de noter que la PlayStation 5 traverse une nouvelle pénurie avec un quota de plus en plus faible au fur et à mesure des semaines, même si l'on compte sur le fait que Sony prépare un stock un minimum viable pour le lancement dele mois prochain.