Atelier Ryza 1 & 2 cumulent 1 million de ventes

Koei Tecmo n'est pas peu fier de la percée deset fait état d'un million de ventes à travers le monde pour les deux épisodes, donc on sait plus de la moitié pour le premier et déjà un très bon lancement pour le second.De quoi faire les louanges du studio Gust qui au milieu de tout cela a réussi à taper plus de 300.000 ventes dedurant les premières semaines, ce qui n'est non plus du level des plus grandes adaptations mais certaines auraient bien voulu en faire avant.Bref, pour fêter le millésime, un costume spécial sera offert (pour les deux épisodes) et on nous balance en plus d'un artwork de l'héroïne au petit short.