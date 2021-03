Charts UK : l'arrivée de Monster Hunter Rise, et les adieux de Super Mario 3D All Stars Charts UK : l'arrivée de Monster Hunter Rise, et les adieux de Super Mario 3D All Stars

Nouveau rapport de GamesIndustry pour établir les ventes de la semaine dernière au Royaume-Uni avec une domination quasi-totale de la Switch et pour cause : les revendeurs ont profité du lancement de Monster Hunter Rise pour se lâcher un peu coté promos et ainsi permettre quelques retours.



Mais on a donc deux points d'importance et le premier est, comme on vient de le dire, Monster Hunter Rise qui fait 43 % de moins que World, encore une fois sur un seul support au lieu de deux, et c'est forcément le meilleur lancement de la série sur un support Nintendo : à titre d'indication, il a fait plus du double de Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS.



Et le deuxième à signaler est Super Mario 3D All Stars qui a connu un énorme boost sans que ce ne soit étonnant pour quiconque a suivi l'actualité : la compilation étant là uniquement dans le cadre de l'anniversaire du plombier (35 ans), elle sera retirée officiellement de la vente ce 31 mars, et ce sur l'ensemble des territoires.



1. Monster Hunter Rise (NEW)

2. Super Mario 3D All-Stars (+7)

3. Animal Crossing : New Horizons (-2)

4. Super Mario 3D World (-2)

5. Minecraft Dungeons (+5)

6. Minecraft Switch (+2)

7. Mario Kart 8 Deluxe (-3)

8. FIFA 21 (+5)

9. Luigi's Mansion 3 (+7)

10. Super Mario Odyssey (+9)