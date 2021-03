Sony continue d'investir chez Media Molecule, qui poursuit sa campagne de recrutement Sony continue d'investir chez Media Molecule, qui poursuit sa campagne de recrutement

Malgré quelques coups d'éclat lors d'annonces majeures, par exemple pour la compatibilité PSVR, il faut avouer que Dreams ne se fait plus trop remarquer dans l'actualité et l'absence totale de communication sur les ventes de la part de Sony pouvait laisser craindre le pire pour l'avenir de Media Molecule, du moins jusqu'à ce que Siobhan Reddy (boss du studio) et Abbie Heppe (chef de produit) interviennent auprès de Kotaku pour pleinement rassurer.



Reddy évoque en effet Sony est loin d'atténuer sa confiance et continue d'investir pour permettre à la boîte de grossir, et reste actuellement dans sa phase de « grande compagne de recrutement » alors de multiples embauches ont eu lieu depuis la sortie du jeu, notamment certains qui testent les meilleures créations pour les mettre en avant sans oublier le travail externe, comme Jen Simpkins (ancien rédacteur du magazine Edge) qui s'attelle au contenu éditorial du site web.



Abbie Heppe a elle profité de son poste pour pousser une meilleure classification des listes et genres pour mieux trouver la perle voulue, sans oublier un algorithme de plus en plus efficace sur la première page et ça fonctionne : selon Heppe, l'engagement est à la hausse et les données de joueurs indiquent qu'ils passent de plus en plus de temps à jouer aux productions des autres.



On rappelle tout de même que si le studio compte faire durer son titre une bonne décennie, un ou plusieurs autres projets totalement à part devraient voir le jour en cours de route.