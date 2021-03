[Rumeur] Monster Hunter Rise : près de 2 millions de ventes au lancement japonais [Rumeur] Monster Hunter Rise : près de 2 millions de ventes au lancement japonais

Ce n'est pas surprenant vu l'ampleur de l'attente au Japon mais sachez que, comme d'habitude avec les grosses sorties, il n'y aura pas besoin d'attendre mercredi pour avoir une idée des premiers effets de Monster Hunter Rise au Japon : les estimations de COMG parlent d'environ 1,8 million de ventes en seulement trois jours… et uniquement en physique.



Avec la part du dématérialisé qui pourrait l'emmener à 2,5 millions, on tiendrait donc le plus gros lancement japonais de l'histoire de la machine, et on attend maintenant des précisions mais aussi les ventes de la machine elle-même, qui avait pour rappel tapé à près de 400.000 il y a 1 an pour Animal Crossing.