H.Sakaguchi aucunement intéressé par des remakes des anciens jeux Mistwalker H.Sakaguchi aucunement intéressé par des remakes des anciens jeux Mistwalker

Il fut un temps où Mistwalker développait sur consoles et à défaut de nouveaux jeux, on aurait pu éventuellement s'attendre à de (vrais) remakes de certains des titres passés mais Hironobu Sakaguchi semble clair sur le sujet : le phénomène des remakes est quelque chose qui ne l'a jamais intéressé et encore aujourd'hui, si le temps et les ressources le permettent, il préfère consacrer cela à la mise en chantier de titres inédits plutôt que de voir un retour « à neuf » de Blue Dragon, Lost Odyssey ou encore The Last Story.



De toute façon, comme on l'a récemment appris avec VGC, il n'y aura peut-être plus grand-chose à attendre du créateur de Final Fantasy qui du haut de ses 58 ans a déclaré que l'horizon restait actuellement très flou, et qu'il est conscient de la possibilité que Fantasian soit son ultime chantier avant la retraite.



Fantasian dont la première partie débarquera logiquement la semaine prochaine sur le service Apple Arcade (et exclusivement dessus, pour le moment en tout cas) tandis que les choses sont en train de se finaliser pour la deuxième et dernière partie, attendue elle dans le courant de l'année.