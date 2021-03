Animal Crossing NH : plus gros succès de l'histoire de Nintendo (en Europe) sur un an Animal Crossing NH : plus gros succès de l'histoire de Nintendo (en Europe) sur un an

Vous n'êtes pas sans savoir que Animal Crossing : New Horizons est l'un des plus gros succès JV de ces dernières années, constat une nouvelle fois appuyé par GamesIndustry qui révèle que le titre s'est vendu à 7 millions d'exemplaires (physique & dématérialisé) sur le territoire européen sur l'ensemble de 2020, soit un record absolu dans l'histoire de Nintendo.



Un possesseur sur trois de la console s'est donc procuré ce nouvel épisode, soit un ratio probablement proche de Mario Kart 8 Deluxe. Pour rappel, au 31 décembre 2020, Nintendo annonçait 31,8 millions de ventes pour son Animal Crossing : New Horizons, qui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin tant le titre continue de s'afficher dans les charts de nombreux pays.