Balan Wonderworld : l'équipe promet de nombreux correctifs via un patch Day One

Une dizaine de jours nous séparent du lancement deet le producteur Noriyoshi Fujimoto est montré à la barre pour rassurer les curieux après une démo jouable pas vraiment au niveau : les développeurs ont pris en compte les différents retours et si tous les correctifs ne pourront être inclus dans la version commerciale, un gros patch Day One sera là pour assurer un meilleur résultat.On parle donc d'un rééquilibrage de la difficulté, de meilleurs contrôles mais aussi et surtout d'une bien meilleure gestion de la caméra, ce qui ne sera pas du luxe aux yeux de ceux qui ont touché la version d'essai.A vérifier le 26 mars donc.