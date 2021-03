Xbox Series : 5 jeux Bethesda vont prochainement bénéficier de l'option FPS Boost (Xbox) Xbox Series : 5 jeux Bethesda vont prochainement bénéficier de l'option FPS Boost (Xbox)

La fonctionnalité FPS Boost des Xbox Series est disponible depuis peu avec bien entendu quelques premiers représentants comme Watch Dogs 2, proposant donc un déblocage du frame-rate pour passer des titres old-gen du 30 au 60FPS, voire 120FPS dans de rares cas (uniquement New Super Lucky's Tale ici).



D'autres titres rejoindront la danse et dans le cadre du récent rachat de Zenimax, le Major Nelson a confirmé qu'au moins cinq jeux estampillés Bethesda bénéficieront très prochainement de l'option :



- Dishonored : Definitive Edition

- Fallout 4

- Fallout 76

- Skyrim : Special Edition

- Prey



Ces cinq titres étant promos à rester éternellement dans le Game Pass, autant patienter encore un peu pour en profiter en 60FPS, et espérons que la team dédiée ne s'arrête pas en si bon chemin pour faire de même sur The Evil Within ou Oblivion par exemple.