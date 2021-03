Marvel's Avengers : le 18 mars verra aussi une refonte du système d'xp et d'obtention des skins Marvel's Avengers : le 18 mars verra aussi une refonte du système d'xp et d'obtention des skins

Plusieurs mois auront été nécessaires pour que Crystal Dynamics se rende compte que le système d'XP de Marvel's Avengers était un peu claqué au sol et ne reflétait pas vraiment le travail des joueurs puisque le nombre de points requis entre chaque niveau était le même d'un bout à l'autre du jeu.



Cela fait pourtant bientôt 40 ans qu'une formule toute simple a été trouvée mais il faut croire que les développeurs avaient besoin de comprendre et c'est chose faite : la MAJ du 18 mars (qui sortira d'ailleurs en même temps que les versions PlayStation 5 et Xbox Series) fera en sorte qu'à partir du Level 25, chaque niveau réclamera de plus en plus de points d'XP afin que le Level max (50) soit un peu plus méritant.



Plus intéressant, le système de cosmétique sera complètement revu le même jour. Terminé les obtentions totalement aléatoires dans les quêtes et les boutiques car cette fois, vous pourrez cibler le skin que vous voulez et devrez remplir quelques objectifs pour récupérer votre gain.



Il était temps même si certains se demanderont légitimement s'il n'est pas un peu trop tard pour sauver l'affaire. Le développeur tient en tout cas à remplir les plans proches avec la sortie le 18 mars (décidément) de la deuxième extension gratuite consacrée à Clint Barton, tandis que devrait suivre l'équivalent pour Spider-Man (exclusif aux supports PlayStation). Nous verrons bien ensuite si Crystal Dynamics retourne au charbon pour nous fournir du Black Panther et autre Ant-Man, ou si Square Enix décide de tourner la page comme l'a fait EA avec Anthem.