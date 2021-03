Epic Games rachète Mediatonic (Fall Guys) Epic Games rachète Mediatonic (Fall Guys)

Plus on va avancer, plus les constructeurs vont peut-être tilter que lorsqu'un indépendant sorti d'un peu nulle part balance un énorme succès populaire, si tu le rachètes pas, quelqu'un d'autres finira par le faire.



Et après avoir avalé Psyonix et sa licence Rocket League, Epic Games vient tout simplement d'en faire de même avec Mediatonic... et donc la franchise Fall Guys : Ultimate Knockout.



Cela ne change rien au futur , ce dernier titre devant arriver aussi bien sur Switch que Xbox dans le courant de l'été, mais on sait maintenant où ira l'argent.