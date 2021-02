Après sa proposition dans le PS Plus, Destruction AllStars évitera finalement les 80€ Après sa proposition dans le PS Plus, Destruction AllStars évitera finalement les 80€

Il faisait partie des jeux signés à 79,99€ et si ceux qui possèdent une PlayStation 5 ont pu se le procurer gratuitement depuis le début du mois grâce au PS Plus, Destruction AllStars tentera de rameuter du public sur la longueur en affichant un tarif légèrement plus en adéquation : 19,99€, et ce dès le 6 avril (date où il sortira justement du service PS Plus).



Les développeurs en ont profité pour livrer un aperçu du programme à venir et s'il y aura de quoi s'occuper pour les fans, il semble manquer une inconnue qui commence sérieusement à peser : les fameux défis spéciaux (ceux censés nous rapporter une monnaie in-game) ne sont toujours pas au programme, obligeant donc à payer avec de l'argent bien réel chaque petite campagne solo, hormis celle offerte de base.



Février :

- Week-End double XP (dès ce samedi 27)

- Campagne solo de Genesis



Mars :

- Arrivée du mode Carnage en 8V8

- Arrivée du mode Épargne en 4V4

- Week-End double XP

- Campagne solo de Bluefang

- 4 nouveaux skins



Avril :

- Arrivée du mode Autornade en Chacun pour Soi

- Week-End double XP

- Des « surprises »