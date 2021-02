Microsoft présente le mode FPS Boost sur Xbox Series, avec le compte-rendu de Digital Foundry

De base, la rétrocompatibilité offerte par les Xbox Series permet une réduction des temps de chargement ou encore une amélioration du frame-rate, sans demander le moindre effort aux développeurs.Mais comme sur Xbox One, une équipe spécialement dédié à la compatibilité descendante chez Microsoft offre ses services en partenariat avec les tiers pour rendre certaines expériences encore plus carré, et nous en avons aujourd'hui un exemple avec le mode « FPS Boost » (ce qui sera indiqué dans le HUD tout comme l'Auto-HDR), et cela concerne cinq premiers jeux avant que d'autres arrivent :Le tout a été pris en main par Digital Foundry pour constater le sacro-saint 60FPS même sur Xbox Series S, tandis quepourra grimper jusqu'à 120FPS pour ceux qui possèdent une TV compatible.Petit indice en passant pour l'avenir : Microsoft ajoute que plusieurs des titres « FPS Boost » vont intégrer le Game Pass, s'ils n'y sont pas déjà.