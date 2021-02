Techland dément les rumeurs de rachat Techland dément les rumeurs de rachat

C'était l'une des petites rumeurs de la semaine et elle vient tout juste d'être démenti : le CM du studio polonais Techland vient d'indiquer via Twitter avoir été mis au courant des quelques bruits de couloirs et répond la même chose qu'il y a un an, à savoir que non, ni Microsoft ni un autre sont sur le point de les racheter car ils gardent leur volonté d'indépendance. Voilà.



Sinon on attend des nouvelles de Dying Light 2, ce qui pourrait arriver bientôt après la récente fuite d'une édition collector sur divers stores online.