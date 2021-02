Take Two compte sortir 93 jeux en 5 ans Take Two compte sortir 93 jeux en 5 ans

Take-Two Interactive a ouvert sa conférence aux investisseurs, donc comme d'habitude le moment de faire le point sur les chiffres dont le plus important : Grand Theft Auto V, c'est 140 millions de ventes, soit encore 5 millions de plus en un trimestre, et 2020 fut la meilleure année pour le jeu après celle de son lancement en 2013. Problème ?



Loin derrière mais tout de même considéré comme un indéniable succès, Red Dead Redemption 2 tape les 36 millions (+1 million pour les fêtes donc) tandis que NBA 2K21 est fort satisfait de ses 8 millions d'unités écoulées.



A part ça, apprenez que Take-Two compte sortir 93 jeux durant les cinq prochaines années (oui, 93), ce qui paraît énorme mais n'oubliez pas le label « Publishing » qui fait l'objet de nombreux partenariats, comme par exemple The Outer Worlds il y a quelques temps. Dans le lot, on comptera également la (re)sortie de GTA V sur New Gen, la (re)sortie de GTA Online, au moins 5 NBA 2K, quasiment autant de WWE 2K, un nouveau Bioshock qui se fait attendre… et peut-être Grand Theft Auto VI tiens.



D'ailleurs, soyons plus précis en notant que sur les 93, 72 concernent des jeux consoles/PC/streaming, le reste étant donc probablement consacré au mobile.