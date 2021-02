Demon Slayer : visuels et version Xbox Series Demon Slayer : visuels et version Xbox Series

Toujours pas de grosse présentation vidéo pour l'adaptation de Demon Slayer signée CyberConnect2, le développeur se contentant d'une poignée de visuels qui pour l'heure laissent entendre que le titre n'ira pas plus loin qu'un habituel jeu de versus, néanmoins scénarisé via un Story Mode pour accompagné la partie multi en local comme en ligne (avec du 2V2).



Dernier détail : comme on s'y attendait, il y aura bien une version Xbox Series qui débarquera cette année en même temps que les autres, donc PC, PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox One.