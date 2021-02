Embracer rachète Gearbox et ses licences Embracer rachète Gearbox et ses licences

Embracer est du genre à pouvoir dégainer n'importe quand (et visiblement souvent) mais il faut reconnaître qu'il était difficile de s'attendre au rachat de Gearbox Software pour l'équivalent de 363 millions de dollars, et même plus d'un milliard quand on commencera à parler des bonus. Une transaction qui permet à Embracer de récupérer 550 employés (Randy Pitchford reste d'ailleurs toujours en place) et bien entendu des licences comme Borderlands mais aussi les oubliés Duke Nukem et Brothers in Arms. Qui sait si l'heure n'est pas enfin à une prochaine résurrection ?



Hormis cela, c'est ce même Embracer qui s'est offert dans le même temps le studio Aspyr (100 millions de dollars + 350 millions avec les bonus) qui est depuis peu en vue puisque bossant sur plusieurs projets dont un qui pourrait être un Star Wars selon les rumeurs.



Enfin, il y a aussi Easybrain qui rejoint les troupes, studio qui pour ceux qui l'ignore est tout simplement spécialisé dans les F2P mobile (dont du Picross, il faut le noter).



Désormais, 64 studios composent l'entreprise Embracer.