En attendant Hellblade II, Ninja Theory commence doucement à dévoiler son expérience ''Project Mara''

Trois projets sont en cours chez Ninja Theory avec bien entendu, l'initiativedont on ne sait rien, et le tout aussi mystérieuxqui l'est soudainement un peu moins avec la diffusion d'un carnet de développeur pour expliquer les bases du concept : toute l'expérience se situera dans un seul et même appartement, avec la volonté comme vous pouvez le voir avec les visuels ci-dessous de jouer à fond la carte du photo-réalisme.Si la technologie va servir dans les projets futurs de la boîte, pour ce qui est du, on sait que le titre reposera de nouveaux sur les notions de psychologie et plus précisément la terreur mental, soit un potentiel sujet de quelques gros moments de flippe.