Momotaro Dentetsu Switch a dépassé les 2 millions

On le sentait arriver rapidement et c'est fait : l'épisode Switch dea dépassé le cap des 2 millions, sachant que l'on parle bien de « ventes », et tout cela en moins d'un de deux mois. Mine de rien, hormis quelques références commeou encore, il faut remonter à l'âge d'or de(donc il y a bien longtemps) pour voir un éditeur hors Nintendo franchir ce cap sur l'archipel.Ce n'est désormais plus qu'une question de jours/semaines avant que le titre dépasse les 2,2 millions de ventes de(GameBoy) pour devenir le plus grand succès de l'histoire de Konami au Japon.