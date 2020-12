Cyberpunk 2077 accueille sa MAJ 1.06

Et une MAJ de plus pour, la 1.06 pour être exact, au poids très aléatoire selon votre matos puisque les choses varient de quelques centaines de Mo à quelques dizaines de Go, pour finalement peu de choses à retenir :- Correction d'une des quêtes (« Dum Dum ne disparaît plus de l'entrée de Totentanz lors du deuxième conflit. »)- Meilleure gestion de la mémoire sur console pour corriger la majorité des crashs.- Suppression de la fameuse limite des saves PC pour éviter les fichiers corrompus.Et c'est tout, puisque l'heure est à la petite pause pour les braves développeurs au charbon depuis des mois, leur laissant passer tranquillement les fêtes avant de revenir au bureau en vue des deux mises à jour majeures du début d'année (une en janvier, la suivante en février).