Les résultats des PlayStation Partner Awards

Les « PlayStation Partner Awards » (ex- PlayStation Awards) ont eu lieu il y a quelques heures, sans annonce comme chaque année malheureusement, et sans public cette fois pour les évidentes raisons liées à l'épidémie.



Donc pour les curieux, voici les récompenses qui comme on avait prévenu ont été modifiés pour davantage prendre en compte les chiffres occidentaux, ce qui n'a plus rien d'étonnant pour une boîte qui aujourd'hui fait l'essentiel de son beurre en dehors du Japon, tout comme les tiers qui développent dessus.





GRAND AWARD

(Jeux développés en Asie qui se sont le plus vendus dans le monde)

(Données prises en compte entre octobre 2019 et septembre 2020)



- Dragon Ball Z : Kakarot

- eFootball PES 2020

- Final Fantasy VII Remake





PARTNER AWARD

(Jeux développées en Asie qui ont rencontré le plus d'audience et de récompenses)

(Données prises en compte entre octobre 2019 et septembre 2020)



- Black Desert

- Final Fantasy XIV

- Mobile Suit Gundam Battle Operation 2

- NiOh 2

- Persona 5 Royal

- Resident Evil 3 Remake

- Yakuza : Like a Dragon





SPECIAL AWARD

(Données prises en compte entre octobre 2019 et septembre 2020)



Jeu occidental ayant engendré le plus de revenus en Asie :

- Apex Legends



Jeu japonais développé avec Sony ayant rencontré le plus de succès dans le monde :

- Death Stranding