Watch Dogs Legion : le multi est reporté

C'est le mois prochain quedevait débuter la première partie de son suivi avec l'arrivée du jeu en ligne (gratuit) avec les choses suivantes :- Possibilité de se balader en ville à 4 joueurs pour y faire des annexes- Nouvelles missions coop- Mode PVP (Spiderbot Arena) jouable jusqu'à 8- D'autres modes PVP arriveront par la suitePourquoi revenir là-dessus ? Parce qu'il n'en sera rien. Trop occupés à résoudre divers problèmes sur l'expérience solo à coups de patchs, les développeurs ont dû se résoudre à reporter le multi pour le début d'année prochaine. Voilà.Pour rappel, le suivi inclura également gratuitement de nouvelles missions et personnages en solo, mais aussi via le Season Pass :- Extension Watch Dogs : Legion – Bloodline- 4 nouveaux personnages dont Aiden Pearce (WD1) et Wrench (WD2)- Les deux autres seront Mina et Darcy, cette dernière faisant partie… de l'ordre des Assassins- Nouvelles missions DedSec